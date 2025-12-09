Sacchital eröffnet neue Flexodruck-Halle mit Bobst Vision CI

Verpackungsdruck

Der lombardische Verpackungsdrucker Sacchital hat in Pregnana, Italien, eine 2.200 m² große Halle ausschließlich für Flexodruck eröffnet – ausgestattet mit der neuen Bobst Vision CI.

Die Halle ist für vier Flexodruckmaschinen ausgelegt und wird zum zentralen Baustein der Wachstumsstrategie von Sacchital. Parallel zur Flexodruckinvestition modernisiert das Unternehmen alle Rotationsdruckanlagen und wird künftig auch eine Digitalmaschine für schnelle, individualisierte Produktionen einsetzen. Ziel ist es, einem differenzierten Markt alle Optionen zu bieten – von Standardverpackungen bis zu hochgradig personalisierten Lösungen.

„Wir verstehen uns als Verpackungsdesigner und Innovationspartner unserer Kunden“, erklärt Alberto Palaveri, Vorstandsmitglied der Gruppe. Sacchital kombiniert modernste Technik, fundiertes Fachwissen und Lieferketten-Kompetenz, um hochwertige Ergebnisse im Flexo- und Digitaldruck zu liefern.

Ein zentraler Vorteil der neuen Vision CI ist das „Smart GPS“-System, das Aufträge mit minimalem Ausschuss startet und so Kosten, Prozesszeiten und Materialverbrauch reduziert. Zudem ist die Maschine für wasserbasierte und lösemittelbasierte Farben ausgelegt, was die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstützt.

Sara Alexander von Bobst unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „Sacchital setzt auf Innovation und Effizienz. Unsere Zusammenarbeit umfasst Tests, Workflow-Optimierung und technischen Support vor Ort. Wer eine Bobst-Maschine kauft, erhält ein offenes System, das heutige Anforderungen erfüllt und für die Zukunft gerüstet ist.“

Sacchital plant, Kernsegmente wie Bäckerei, Pharma- und Nutraceutical-Bereiche sowie Haushalts- und Körperpflege weiter auszubauen, Verpackungen von Kunststoff auf Papier umzustellen und gleichzeitig innovative Projekte im Food- und Non-Food-Bereich zu realisieren – stets mit Fokus auf Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.