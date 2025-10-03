Landa Digital Printing ist vollständig im Besitz von FIMI

Neues Führungsteam installiert

Ein bedeutender Schritt für die israelische Industrie: Landa Digital Printing (LDP), Pionier der Nanography-Drucktechnologie, ist nun vollständig im Besitz des Private-Equity-Giganten FIMI. Der Fonds, mit über 8 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen der größte und erfolgreichste seiner Art in Israel, hat die Übernahme abgeschlossen und damit die Weichen für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestellt.

Mit der Transaktion übernimmt FIMI nicht nur das gesamte Eigentum, sondern installiert auch ein neues Führungsteam. Richard Klapholz wurde zum Active Chairman berufen und soll gemeinsam mit einem neu besetzten Vorstand die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vorantreiben.

„Dies ist ein entscheidender Meilenstein für LDP“, erklärte CEO Gil Oron. Unter der neuen Eigentümerschaft könne man sich nun mit „Stabilität, Fokus und disziplinierter operativer Ausrichtung“ darauf konzentrieren, die Leistung der Maschinen im Feld zu optimieren, Service und Lieferketten zu sichern und den Marktzugang mit klarer Kundenorientierung zu stärken.

Auch Klapholz selbst skizzierte die Pläne: „Wir sind hier, um ein starkes, dauerhaftes Industrieunternehmen aufzubauen. Unser Ansatz ist pragmatisch und langfristig: gezielte Investitionen, operative Exzellenz und stetiger, messbarer Fortschritt. Die Druckindustrie braucht LDPs bahnbrechende Technologie – unsere Aufgabe ist es, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.“

Die künftige Strategie des Unternehmens setzt auf drei Säulen: Produktqualität, Serviceverfügbarkeit und Lieferresilienz. Unterstützt durch die Kapital- und Managementkraft FIMIs soll Landa Digital Printing seine globale Präsenz ausbauen, Innovationen beschleunigen und Profitabilität nachhaltig sichern.

Unternehmensgründer Benny Landa begrüßte die Übernahme ausdrücklich. Er freue sich, dass „das von mir gegründete Unternehmen und die von mir entwickelte Technologie weiter wachsen und gedeihen werden“.

Über Landa Digital Printing

LDP entwickelt und produziert Digitaldruckmaschinen auf Basis der selbst entwickelten Nanography-Technologie. Die Systeme kombinieren Offset-Qualität mit der Flexibilität des Digitaldrucks und finden weltweit Einsatz in Verpackungs- und kommerziellen Druckmärkten.

Über FIMI

FIMI gilt als Israels führender Private-Equity-Fonds. Seit mehr als 30 Jahren begleitet er Industrieunternehmen durch gezielte Investitionen und operative Verbesserungen. Mit einem Portfolio von über 105 Übernahmen und 73 erfolgreichen Exits beschäftigt das Netzwerk der Beteiligungen mehr als 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.