Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Neues Führungsteam installiert

Landa Digital Printing ist vollständig im Besitz von FIMI

von Ansgar Wessendorf,
Landa Digital Printing ist vollständig im Besitz von FIMI
Digitaldruckmaschine von Landa (Quelle: Landa Digital Printing)

Ein bedeutender Schritt für die israelische Industrie: Landa Digital Printing (LDP), Pionier der Nanography-Drucktechnologie, ist nun vollständig im Besitz des Private-Equity-Giganten FIMI. Der Fonds, mit über 8 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen der größte und erfolgreichste seiner Art in Israel, hat die Übernahme abgeschlossen und damit die Weichen für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestellt.

Mit der Transaktion übernimmt FIMI nicht nur das gesamte Eigentum, sondern installiert auch ein neues Führungsteam. Richard Klapholz wurde zum Active Chairman berufen und soll gemeinsam mit einem neu besetzten Vorstand die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vorantreiben.

Anzeige

„Dies ist ein entscheidender Meilenstein für LDP“, erklärte CEO Gil Oron. Unter der neuen Eigentümerschaft könne man sich nun mit „Stabilität, Fokus und disziplinierter operativer Ausrichtung“ darauf konzentrieren, die Leistung der Maschinen im Feld zu optimieren, Service und Lieferketten zu sichern und den Marktzugang mit klarer Kundenorientierung zu stärken.

Auch Klapholz selbst skizzierte die Pläne: „Wir sind hier, um ein starkes, dauerhaftes Industrieunternehmen aufzubauen. Unser Ansatz ist pragmatisch und langfristig: gezielte Investitionen, operative Exzellenz und stetiger, messbarer Fortschritt. Die Druckindustrie braucht LDPs bahnbrechende Technologie – unsere Aufgabe ist es, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.“

Die künftige Strategie des Unternehmens setzt auf drei Säulen: Produktqualität, Serviceverfügbarkeit und Lieferresilienz. Unterstützt durch die Kapital- und Managementkraft FIMIs soll Landa Digital Printing seine globale Präsenz ausbauen, Innovationen beschleunigen und Profitabilität nachhaltig sichern.

Unternehmensgründer Benny Landa begrüßte die Übernahme ausdrücklich. Er freue sich, dass „das von mir gegründete Unternehmen und die von mir entwickelte Technologie weiter wachsen und gedeihen werden“.

Über Landa Digital Printing

LDP entwickelt und produziert Digitaldruckmaschinen auf Basis der selbst entwickelten Nanography-Technologie. Die Systeme kombinieren Offset-Qualität mit der Flexibilität des Digitaldrucks und finden weltweit Einsatz in Verpackungs- und kommerziellen Druckmärkten.

Über FIMI

FIMI gilt als Israels führender Private-Equity-Fonds. Seit mehr als 30 Jahren begleitet er Industrieunternehmen durch gezielte Investitionen und operative Verbesserungen. Mit einem Portfolio von über 105 Übernahmen und 73 erfolgreichen Exits beschäftigt das Netzwerk der Beteiligungen mehr als 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

Schlagwörter: ,

Das könnte Sie auch interessieren

Koenig & Bauer überzeugt mit digitalen Drucklösungen auf der PackPrint International in Bangkok

Koenig & Bauer präsentierte digitale Drucklösungen auf der PackPrint International in Bangkok

Weiterlesen
Fujifilm bietet Lösungen für den analogen und digitalen Verpackungsdruck

Fujifilm bietet Lösungen für den analogen und digitalen Verpackungsdruck

Weiterlesen
Mondi erweitert Digitaldruck um Weiß – neue Branding-Perspektiven für braune Wellpappe

Mondi erweitert Digitaldruck um Weiß

Weiterlesen
Delo installiert Fujifilm Jet Press FP790

Delo hat die Fujifilm Jet Press FP790 in Betrieb genommen

Weiterlesen
Durst integriert GMG-Farbmanagement in Workflow und Smart Factory

Durst integriert GMG-Farbmanagement in Workflow und Smart Factory

Weiterlesen
FIMI übernimmt Landa Digital Printing für 80 Mio. US-Dollar –

FIMI übernimmt Landa Digital Printing für 80 Mio. US-Dollar

Weiterlesen