Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Farbverbindliche Printproduktion

Durst integriert GMG-Farbmanagement in Workflow und Smart Factory

von Ansgar Wessendorf,
Durst integriert GMG-Farbmanagement in Workflow und Smart Factory
Durst Group und GMG bündeln ihre Software-Kompetenzen: Vollständige Integration des spektralen GMG-Farbmanagements in den Durst Workflow und die Smart Factory-Plattform (Quelle: GMG)

Die Durst Group integriert die spektrale Farbmanagementtechnologie von GMG vollständig in ihren Durst Workflow sowie in das modulare Smart Factory-Portfolio der Open Software-Initiative. Die offizielle Vorstellung ist zur Printing United 2025 geplant.

Mit der Einbettung setzt Durst nach eigenen Angaben einen neuen Standard für automatisiertes und farbverbindliches Drucken, unabhängig von Drucksystem oder Substrat. Bestehende Kunden mit Software-Agreement erhalten die erweiterte Lösung ohne Zusatzkosten. Die Integration umfasst alle Segmente des Unternehmens – Etiketten & Verpackung, Wellpappe sowie Sign & Display – und soll sowohl proprietäre als auch offene Produktionsumgebungen unterstützen.

Anzeige

„Mit der Integration von GMG bieten wir ein einzigartiges Niveau an Farbverbindlichkeit, das vollständig automatisiert und skalierbar ist“, erklärt Michael Deflorian, Director Business Unit Software & Solutions bei Durst. Dies sei zugleich ein erstes Beispiel für die „Best-of-Breed“-Strategie der Open Software Initiative.

Auch GMG sieht die Zusammenarbeit als Meilenstein: „Durch die Integration in den Durst Workflow und die Smart Factory-Architektur entsteht ein durchgängiger, medienneutraler Produktionsprozess – ein echter Gamechanger für den Markt“, so Darrian Young, Global Partnership Manager bei GMG.

Mit der Weiterentwicklung stärkt Durst seine Rolle als Anbieter von End-to-End-Produktionslösungen und treibt den offenen, systemübergreifenden Ansatz der Open Software Initiative weiter voran.

Schlagwörter: , , ,

Das könnte Sie auch interessieren

tesa erweitert Portfolio mit recycelten PET-Klebebändern

tesa erweitert Portfolio mit recycelten PET-Klebebändern

Weiterlesen
Produktion von Premium-Verpackungen mit neuer Bogenoffsetmaschine

Produktion von Premium-Verpackungen mit neuer Bogenoffsetmaschine

Weiterlesen
FIMI übernimmt Landa Digital Printing für 80 Mio. US-Dollar –

FIMI übernimmt Landa Digital Printing für 80 Mio. US-Dollar

Weiterlesen
Digitale Inspektion im Pharmaverpackungsprozess: Faller Packaging setzt auf EyeC-Technologie

Digitale Inspektion im Pharmaverpackungsprozess

Weiterlesen
Führungswechsel bei der hcs-Gruppe – Jens Neidhardt übernimmt operative Geschäftsführung

Führungswechsel bei der hcs-Gruppe – Jens Neidhardt übernimmt operative Geschäftsführung

Weiterlesen
Siegwerk übernimmt niederländischen Coating-Spezialisten Allinova

Siegwerk übernimmt niederländischen Coating-Spezialisten Allinova

Weiterlesen