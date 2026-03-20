XSYS und Hamillroad erweitern Zugang zur Bellissima-Rastertechnologie

Flexo-Vorstufe

XSYS, Anbieter von Flexodruckplatten, Plattenverarbeitung und Prepress-Lösungen, hat eine erweiterte Partnerschaft mit Hamillroad Software bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bellissima-Rastertechnologie für Flexodruckereien weltweit breiter verfügbar zu machen. Die Technologie wird mit Flexodruckplatten und Hardwarelösungen von XSYS kombiniert.

Im Rahmen der Kooperation werden XSYS und Hamillroad Bellissima weiterhin die Flexodruckplatte nyloflex ITP-60 unterstützen und die Kompatibilität auf weitere XSYS-Platten, Thermoflex-Belichter und Catena-E-Verarbeitungssysteme ausweiten. Dadurch entsteht ein erweitertes System aus aufeinander abgestimmten Komponenten für die Plattenherstellung im Flexodruck.

Anzeige

Dr. Alexander Unterschuetz, CEO von XSYS, sagte: „Diese Partnerschaft bietet der Branche einen alternativen Workflow und eine Lösung für die Plattenherstellung im High-End-Flexo-Prepress. In Kombination mit dem geplanten Thermoflex Edge Laserbelichter der dritten Generation und nyloflex-Platten soll sie Druckergebnisse bei höheren Produktionsgeschwindigkeiten ermöglichen.“

Pierre Hammond, Interim-CEO und Commercial Director bei Hamillroad, erklärte: „Die Zusammenarbeit soll Flexodruckereien den Zugang zur Bellissima-Technologie erleichtern. Durch die Integration mit nyloflex-Platten und Thermoflex-Hardware können entsprechende Produktionsabläufe umgesetzt werden.“