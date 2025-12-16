Sipospack setzt auf Alphaflex und treibt Wachstum voran

Windmöller & Hölscher

Sipospack mit Sitz im Industriepark Sóskút nahe Budapest zählt zu den innovativsten Herstellern flexibler Lebensmittelverpackungen in Ungarn. Das familiengeführte Unternehmen, geleitet von Gyula Sipos und seinem Sohn Balázs Sipos, hat sich über Jahrzehnte einen exzellenten Ruf als verlässlicher Partner für hochwertige, maßgeschneiderte Verpackungslösungen erarbeitet.

Zum breiten Produktportfolio gehören unter anderem Standbodenbeutel und Sachets, die individuell mit Wiederverschlüssen, Aufreißhilfen oder Eurolochungen ausgestattet werden können. Sipospack versteht sich dabei nicht nur als Produzent, sondern als ganzheitlicher Dienstleister: Von der grafischen Gestaltung bis zur fertigen Verpackung begleitet das Unternehmen seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sorgt so für effiziente Prozesse und konstant hohe Qualität.

Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Sipospack investiert seit Jahren gezielt in die Entwicklung recyclingfähiger Verpackungslösungen, die heute europaweit sowie bis nach Asien und sogar für Anwendungen in der Raumfahrt eingesetzt werden. Ein erheblicher Teil der Produktion wird mit Solarenergie betrieben, während technische Abfälle aus recyclingfähigen Strukturen regranuliert und wiederverwertet werden – ein konsequenter Schritt hin zu einer ressourcenschonenden, kreislauforientierten Produktion.

Leistungsstärke für hohe Druckansprüche

Zahlreiche namhafte Markenartikler und Hersteller vertrauen täglich auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Verpackungen von Sipospack. Von Beginn an spielt Windmöller & Hölscher (W&H) dabei eine zentrale Rolle als Technologiepartner. Bereits 1999 investierte Sipospack in eine Achtfarben-CI-Flexodruckmaschine Novoflex DD, die bis heute zuverlässig im Produktionsalltag eingesetzt wird – ein eindrucksvolles Zeugnis für die Präzision, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit deutscher Ingenieurskunst.

Auch die jüngste Investitionsentscheidung fiel folgerichtig zugunsten einer CI-Flexodruckmaschine von W&H: der Alphaflex, konzipiert für hohe Druckanforderungen. Für die Familie Sipos ging es dabei um weit mehr als technische Kennzahlen. Kontinuität, Vertrauen und der Mut, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, standen im Mittelpunkt. „Am Ende war die Entscheidung eindeutig“, erklärt Balázs Sipos. „Seit mehr als zwei Jahrzehnten verlassen wir uns auf W&H. Die Zuverlässigkeit der Maschinen, die schnelle Reaktionszeit und der exzellente Support des W&H Informations- and Diagnostic-Centers haben den Ausschlag gegeben.“

Mit einer Druckbreite von 1.270 Millimetern und einem hochentwickelten Maschinendesign ermöglicht die neue Alphaflex schwingungsfreies Drucken bei hohen Geschwindigkeiten. Damit schafft Sipospack die Voraussetzung, auch besonders anspruchsvolle Aufträge sicher und effizient umzusetzen. Das integrierte Bahninspektionssystem trägt zusätzlich dazu bei, Ausschuss zu reduzieren und eine konstant hohe Druckqualität zu gewährleisten – entscheidende Kriterien für die Anforderungen führender Markenartikler.

„Diese Investition markiert einen Meilenstein in unserer langfristigen Wachstumsstrategie“, betont Balázs Sipos. „Sie steht für unser klares Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung und dafür, unseren Kunden Tag für Tag die Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern, die sie von uns erwarten.“

Auch auf Seiten von W&H wird die Partnerschaft als besonderes Projekt wahrgenommen. „Wir sind stolz darauf, Sipospack auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Zoltán Varga, Sales bei Windmöller & Hölscher. „Das Vertrauen in unsere Technologie und die zukunftsorientierte Investitionsstrategie machen diese Zusammenarbeit besonders wertvoll. Es ist beeindruckend zu sehen, wie ein langjähriger Kunde mit modernster W&H-Technologie seine Zukunft gestaltet.“