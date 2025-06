Siegwerk tritt topac bei

Allianz für Innovation und Nachhaltigkeit in der Tabakverpackungsindustrie

Siegwerk, einer der weltweit führenden Anbieter von Druckfarben und Lacken für Verpackungen und Etiketten, hat seine Mitgliedschaft in der branchenübergreifenden Initiative topac bekannt gegeben. Die unabhängige Allianz vereint führende Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Tabakverpackungsindustrie, mit dem Ziel, Innovationen zu fördern, aktuelle Markt- und Technologietrends zu teilen und den Wissensaustausch zwischen Druckereien, Konvertern und Markeninhabern zu stärken.

topac versteht sich als Plattform für den Dialog über bewährte Verfahren und zukünftige Entwicklungen im Bereich der Tabakverpackung. Im Fokus stehen die Förderung von Zusammenarbeit, nachhaltige Lösungen und technische Exzellenz innerhalb der Branche.

„Es ist eine Ehre für die weltweite Tabak-Community von Siegwerk, Teil dieser zukunftsweisenden Allianz zu sein – gemeinsam mit starken Partnern wie Janoschka, Daetwyler SwissTec, Koehler Paper, Pujadas, Bobst, Marbach und Focke“, betont Dr. Daniel Drochner, Global Head of Technology BU Tobacco bei Siegwerk. „Nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit können wir den Fortschritt in der Tabakverpackung vorantreiben und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für die gesamte Branche gestalten.“

Ein erstes bedeutendes Zeichen setzte topac mit dem Gipfeltreffen am 14. und 15. Mai 2025 in Surabaya, das Vertreter führender Unternehmen aus allen Bereichen der Tabakverpackungsproduktion versammelte. Der Summit bot Raum für Diskussionen über neueste technologische Entwicklungen, Herausforderungen und Best Practices in einem sich dynamisch wandelnden Marktumfeld.

Die Teilnehmer unterstrichen die zentrale Rolle von Kooperation und Wissensaustausch – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und wachsender Erwartungen an nachhaltige Verpackungslösungen