Segers & Balcaen erweitert Produktion mit zweiter SOMA Optima²-Flexodruckmaschine

Flexible Verpackungen

Segers & Balcaen, einer der führenden europäischen Hersteller flexibler Verpackungen, hat in eine zweite SOMA Optima²-Flexodruckmaschine inklusive Plattenmontagegerät investiert. Die Anschaffung unterstreicht die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen.

Vor kurzem besuchte das Team um Herrn Balcaen das Werk von SOMA in Lanškroun, Tschechien, um die neue CU-Flexodruckmaschine zu testen. Die Ergebnisse bestätigten die Leistungsfähigkeit der Anlage und spiegeln die langjährige Partnerschaft wider.

Das belgische Unternehmen blickt auf mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung flexibler Verpackungen und technischer Folien zurück. Segers & Balcaen produziert jährlich rund 370 Millionen Meter Extrusionsfolie und 220 Millionen Meter bedruckter Folie, daraus entstehen über 62 Millionen Beutel, die in verschiedenen Branchen weltweit eingesetzt werden.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle in der Produktion. Durch den Einsatz von Regranulat, recycelbaren Materialien und modernen Fertigungstechnologien versucht das Unternehmen, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, ohne die Produktionsqualität zu beeinträchtigen.

Mit der neuen Flexodruckmaschine erweitert Segers & Balcaen seine Produktionskapazität und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen Verpackungslösungen.