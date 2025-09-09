Produktion von Premium-Verpackungen mit neuer Bogenoffsetmaschine

Spezialist für hochwertige Verpackungen für Parfüm- und Kosmetikhersteller

Die renommierte rumänische Verpackungsdruckerei Rodotex hat im August ihre Produktionskapazitäten auf ein neues Niveau gehoben: In Iași, nahe der Grenze zur Republik Moldau, ging eine außergewöhnlich umfangreich ausgestattete Rapida 106 von Koenig & Bauer in Betrieb – mit hoher Wahrscheinlichkeit die längste Bogenoffsetmaschine des Herstellers in ganz Südosteuropa.

Die Konfiguration liest sich wie ein Statement: sieben Farbwerke, zwei Lacktürme, zwei Zwischentrockner, ein zusätzlicher Druck- und Lackturm sowie eine dreifache Auslageverlängerung. Dank Hybrid-Ausstattung beherrscht die Maschine zudem konventionelle wie auch UV- und Mischbetriebsverfahren.

Anzeige

Verdoppeltes Druckformat, erweiterte Kapazitäten

Für Rodotex markiert die Installation einen Wendepunkt. Seit 27 Jahren vertraute das Familienunternehmen der Inhaberfamilie Dobrea auf Maschinen anderer Hersteller. Mit der Rapida 106 verdoppelt der Verpackungsspezialist sein bisheriges Druckformat: von 50 x 70 cm auf nun bis zu 74 x 106 cm. Bei einer Leistung von bis zu 18.000 Bogen pro Stunde wächst die Kapazität erheblich.

Automatisierungslösungen wie Nonstop-Automatik am Anleger, FAPC-Plattenwechsler oder das Inline-Farbregelsystem QualiTronic ColorControl sichern kurze Rüstzeiten, effiziente Abläufe und konstante Qualität.

Premium-Veredelungen für Kosmetik und mehr

Rodotex gilt als Spezialist für hochwertige Verpackungen für Parfüm- und Kosmetikhersteller und weitet sein Geschäft zunehmend auf Pharmaprodukte aus. Neben Verpackungen produziert das Unternehmen Lichtwerbung, Leitsysteme und Schilder für internationale Marken, Flughäfen und Hotelketten.

Gerade für die Kosmetikindustrie sind haptische Effekte und raffinierte Lackierungen entscheidend. Hier spielt die neue Rapida ihre Stärken aus: Mit einer Druckeinheit zwischen den beiden Lacktürmen lassen sich Inline-Matt-/Glanz-Effekte im UV- oder Hybridbetrieb realisieren – Veredelungen, die Premium-Verpackungen markant aufwerten.

Mit der Investition unterstreicht Rodotex die wachsende Bedeutung von Iași als Zentrum für modernste Drucktechnik. Neben der neuen Rapida 106 produzieren am Standort auch die beiden Rapida-76-Maschinen des Verlags Polirom sowie zwei Faltschachtelklebemaschinen Omega Allpro 90.