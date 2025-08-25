Print Pro erweitert Produktionskapazität mit neuer Flexodruckmaschine

Uteco

Print Pro hat eine neue Uteco Onyx Race Flexodruckmaschine installiert. Die Zentralzylinder-Druckmaschine erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute bei einer maximalen Druckbreite von 1400 mm. Sie ist auf hochvolumige Produktion bei gleichbleibender Qualität ausgelegt.

Mit der Active Start-Funktion können komplette Job-Setups in weniger als drei Minuten abgeschlossen werden und bei weniger als acht Metern Materialverlust. In Verbindung mit Active Dry und Active Ink werden Materialeinsatz und Produktionsaufwand reduziert.

Anzeige

Die Bounce Void-Technologie minimiert Vibrationen auf der CI-Flexodruckmaschine und sorgt für stabile, gleichbleibende Druckqualität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Die Dynamic Pack-Funktion unterstützt die Bedienung durch erhöhte Sicherheit, bessere Ergonomie und einfachere Steuerung.

Die Onyx Race verarbeitet Papier, Folien und Metallfolien und nutzt Automatisierung zur Steigerung der Produktivität und Reduzierung von Stillstandszeiten. Für das Team an der neuen CI-Flexodruckmaschine bedeutet dies effizientere Arbeitsabläufe, und Kunden profitieren von gleichbleibender Qualität und kurzen Durchlaufzeiten.

Firmenporträt

Der US-amerikanische Verpackungsdrucker Print Pro wurde 2001 gegründet und führte damals mit zwei Mitarbeitern den ersten einfarbigen Druckauftrag in hoher Auflage aus. Heute werden jährlich Milliarden von Drucken in bis zehn Farben produziert.

Die Produkte umfassen Verpackungen für Toilettenpapier und Küchentücher, Handtuchbanderolen, Lebensmittelverpackungen, Kuriertaschen, medizinische Produkte, Liner für Klebebandkerne sowie diverse industrielle Verpackungen.

Der zentrale Standort in Wisconsin erlaubt kurze Wege zu zahlreichen Rohstofflieferanten, was eine schnelle und flexible Auftragsabwicklung in Nordamerika unterstützt. Print Pro legt Wert auf verlässlichen Kundenservice und kurze Durchlaufzeiten von der Auftragserfassung bis zur Auslieferung.

In den vergangenen fünf Jahren wurden Maschinen, Gebäude und Personal ausgebaut, darunter vier neue Druckmaschinen, drei Erweiterungen des Firmengebäudes und mehr als 70 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.