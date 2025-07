Panther-Gruppe plant Großinvestition in Wellpappenanlage

Rund 40 Millionen Euro will die Panther-Gruppe in den Ausbau des Standorts Bottrop investieren

Die zur Panther-Gruppe gehörende RRK Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG in Bottrop steht vor einem umfassenden Ausbau. Im Juli 2025 konnte das Unternehmen ein rund 30.000 Quadratmeter großes Nachbargrundstück erwerben – ein bedeutender Schritt zur Erweiterung der Produktionskapazitäten.

Nach aktuellen Planungen soll auf dem neuen Areal eine moderne Wellpappenanlage entstehen, ergänzt durch ein IT-gestütztes Papier- und Halbfertigwarenlager. Die künftig vollautomatisierte Fertigung wird die Produktionskapazität des Standorts auf über 300 Millionen Quadratmeter pro Jahr erhöhen. Insgesamt plant die Panther-Gruppe eine Investition von rund 40 Millionen Euro in den Standort Bottrop.

Die konkrete Umsetzung der Investitionen ist für 2026 vorgesehen, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Neben der Leistungssteigerung soll die neue Anlagentechnik auch zur signifikanten Reduktion des relativen CO₂-Ausstoßes des Werkes beitragen.

Auch an weiteren Standorten setzt die Panther-Gruppe ihre Investitionsstrategie konsequent fort. So nimmt im August 2025 ein neues Produktions- und Lagergebäude bei der Coswiger Wellpappe in Sachsen-Anhalt den Betrieb auf. Der Standort kann dadurch um rund 30 Prozent wachsen.

Ein weiterer zentraler Investitionsschwerpunkt bleibt die Aus- und Weiterbildung. Jährlich fließen rund 6 Millionen Euro in diesen Bereich. Aktuell sind etwa 11 Prozent der Beschäftigten Auszubildende. Die Panther-Gruppe gewährt zudem allen Kindern und Enkeln ihrer Mitarbeitenden eine Ausbildungsgarantie – ein klares Bekenntnis zur sozialen Verantwortung als Familienunternehmen. Ziel ist es, nicht nur die Mitarbeitenden selbst, sondern auch ihre Familien langfristig in die Unternehmensgemeinschaft einzubinden.