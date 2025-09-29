Miraclon und SGX validieren die Leistung des Shine LED-Lampensets bei LAMS-Flexodruckplatten

Neue Studie bestätigt eine schnellere Belichtung, bessere Gleichmäßigkeit der Platten und höhere Druckqualität

Vor Kurzem von Miraclon in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Druckvorstufenunternehmen SGX durchgeführte Tests belegen, dass das Shine LED-Lampenset von Miraclon, bei der Belichtung unterschiedlicher LAMS-Flexoplattentypen eine hervorragende Plattenqualität mit messbaren Vorteilen im Vergleich zur Belichtung mit UV-Leuchtstofflampen liefert. Ein technischer Bericht über die Ergebnisse der mit fünf LAMS-Plattentypen durchgeführten Tests ist bei Miraclon erhältlich.

„Viele Hersteller von Flexodruckformen möchten wissen, ob Shine LED-Lampen die Vorteile der LED-Belichtung auch bei anderen als den Flexcel NX-Platten liefern“, so John Prindl, Director of Global Product Support bei Miraclon. „Diese Studie hat bestätigt, dass die Lampen funktionieren und das sogar hervorragend. Die Belichtung ist bei einer Vielzahl von LAMS-Platten schneller, und die Gleichmäßigkeit der Platten und die Punktreproduktion sind besser.“

Nachgewiesene Ergebnisse bei verschiedenen Plattentypen

Getestet wurden Platten mit runden Punktprofilen, Flat-Top-Dot-Platten und eine dickere Platte für den Wellpappendruck. Die Belichtung mit vier identischen Belichtern – zwei mit herkömmlichen Leuchtstofflampen und zwei mit Shine LED-Lampen – ergab für die Shine LED-Lampen:

eine bis zu fünfmal schnellere Belichtung (Haupt- und Rückseitenbelichtung)

eine doppelt so gute Gleichmäßigkeit des Plattensockels

schärfere und konsistentere Lichterpunkte und Tonwertübergänge

eine stabile Lichtleistung ohne den bei Leuchtstofflampen üblichen allmählichen Leistungsabfall

Anschließende Drucktests ergaben, dass die Druckqualität bei den mit Shine LED-Lampen belichteten Platten diejenige der mit UV-Leuchtstofflampen belichteten Platten erreichte oder sogar übertraf. Insbesondere bei Platten mit rundem Punktprofil (Round Top Dots) erzielten die Shine LED-Lampen eine deutlich bessere Punktform und -konsistenz – beides wichtige Faktoren für gleichmäßige Lichter und Tonwertkontrolle.

Rick Best, Vice President Innovations & CI bei SGX, erklärt: „Wir nutzen Flexcel-Lösungen schon seit Langem und haben auch die Shine LED-Lampen schon früh eingeführt, um von den zahlreichen Vorteilen für uns und unsere Kunden zu profitieren. Als Druckvorstufen-Komplettdienstleister arbeiten wir mit diversen Flexoplatten und wollten daher sicherstellen, dass die Shine LED-Lampen bei unserem gesamten Plattenportfolio optimale Ergebnisse liefern. In enger Zusammenarbeit mit Miraclon konnten wir nachweisen, dass das der Fall ist. Das Shine LED-Lampenset ist somit eine überzeugende Upgrade-Option für alle Betriebe, die bei der Flexo-Druckformherstellung Belichter mit UV-Leuchtstofflampen verwenden.“

Preisgekrönte Vorteile des Shine LED-Lampensets sorgen für echte Investitionsrendite

Die Leistung von Leuchtstofflampen nimmt mit der Zeit ab, was zu einer ungleichmäßigen Belichtung führt und schließlich einen Lampenaustausch erfordert. Im Gegensatz dazu bieten Shine LED-Lampen eine konstante UV-Leistung mit weniger Ausschuss, Stillstandszeiten und Plattennacharbeit. Das Lampenset kann problemlos in wenigen Stunden in vorhandene UV-Belichter eingebaut werden und stellt sowohl für Druckvorstufenbetriebe als auch für Verpackungsdruckereien eine Nachrüstoption mit einer niedrigen Einstiegsbarriere dar.

Anwender profitieren zu einem Bruchteil der Kosten einer neuen LED-Belichtungseinheit von einer konstanten, vorhersagbaren Lampenleistung, einer wesentlich längeren Lampenstandzeit (mehr als 5.000 Stunden gegenüber 800 Stunden bei Leuchtstoffröhren), einer schnelleren Belichtung und einer verbesserten Nachhaltigkeit.

Dank dieser Eigenschaften erhielt das Shine LED-Lampenset 2024 mit dem FTA Innovation Award und dem FTA Sustainability Excellence Award gleich zwei prestigeträchtige Auszeichnungen der US-Branchenvereinigung Flexographic Technical Association (FTA) und wurde außerdem mit dem Nachhaltigkeitspreis des deutschen DFTA Flexodruck Fachverbands prämiert.

Anwender, die eine Aufrüstung ihrer UV-Belichter in Erwägung ziehen, sind herzlich eingeladen, den vollständigen technischen Bericht bei Miraclon abzurufen.