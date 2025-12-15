Flexo+Tief-Druck
Nachwuchs und Ausbildung

Industrie und Hochschule bündeln Kräfte für den Flexodruck-Nachwuchs

von Ansgar Wessendorf,
Von links: Oliver Erhardt (Köstlin), Mary Barago (HdM), Aubrey Barago (HdM), Prof. Dr. Volker Jansen (HdM), Benjamin Raoul Süköst (HdM), Dipl.-Ing. Anke Frieser-Tausch (DFTA) und Md Saiful Islam (HDM) (Quelle: DFTA)

Die Köstlin Prepress Services GmbH & Co. KG engagiert sich weiterhin intensiv in der Förderung von Studierenden und der praxisnahen akademischen Ausbildung. Aktuell sind fünf Studierende als berufsbegleitend Studierende im Unternehmen tätig und erwerben dort wertvolle praktische Erfahrungen in einem innovationsgetriebenen Arbeitsumfeld.

Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die Betreuung einer Bachelorarbeit im Bereich der flexographischen Plattenherstellung. Die Arbeit wird fachlich durch Köstlin Prepress Services unterstützt und ermöglicht dem Studierenden, wissenschaftliche Fragestellungen unmittelbar mit industrieller Praxis zu verbinden.

Zusätzlich wird das Projekt vom DFTA Flexodruck Fachverband e. V. mit Sitz in Stuttgart – begleitet. Die Beteiligung des Fachverbands unterstreicht die Bedeutung einer engen Vernetzung zwischen Industrie, Hochschulen und technischen Organisationen für die Weiterentwicklung der Flexodrucktechnologie.

Die Kooperation zeigt beispielhaft, wie durch gemeinsame Initiativen qualifizierte Nachwuchskräfte ausgebildet und gleichzeitig Innovationen in einem technologisch anspruchsvollen Fachgebiet gefördert werden können.

