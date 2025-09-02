Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Packaging Competence Netzwerk

Gemeinsam stark: Kosmetik-Sachet im Bobst Competence Center realisiert

von Ansgar Wessendorf,
Packaging Competence Netzwerk Gemeinsam stark: Kosmetik-Sachet im Bobst Competence Center realisiert
Vor der CI-Flexodruckmaschine von Bobst: Das Team mit dem frisch produzierten Shower Gel Sachet (Quelle: Follmann)

Vor kurzem wurde auf einer CI-Flexodruckmaschine im Bobst Competence Center ein neues Shower Gel Sachet mit wasserbasierten Farben erfolgreich gedruckt – das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen innerhalb des Packaging Competence Netzwerks. Ziel des Netzwerks ist es, die Kompetenzen verschiedener Partner entlang der Wertschöpfungskette zu bündeln, um gemeinsame Verpackungsprojekte effizient umzusetzen.

An dem aktuellen Projekt waren unter anderem Bobst, tesa, Zecher, Miraclon, Petroplast, Lohnpack, U. Günther Prepress und Follmann beteiligt. Gemeinsam wurde ein Kosmetik-Sachet als Musterproduktion realisiert, das erstmals auf der Fachpack sowie auf kommenden Branchenveranstaltungen präsentiert wird.

Anzeige

Vom Druckmuster zum Kosmetik-Sachet: Blick hinter die Kulissen

Das Netzwerk versteht sich als offenes Forum für projektspezifische Zusammenarbeit. Andreas Franke, bei Follmann zuständig für Strategic Partnership Development, beschreibt die Philosophie des Netzwerks: „Wir nehmen Impulse auf und Herausforderungen an! Wir beschäftigen uns mit Regularien und Verpackungstrends! Wir suchen gemeinsam nach Lösungen zur Zufriedenheit unserer Kunden!“

Das Projekt zeigt die Vorteile der Kooperation innerhalb der Packaging Value Chain: Durch die Bündelung von Know-how und technologischen Kompetenzen lassen sich komplexe Verpackungsprojekte effizient realisieren und neue Lösungen praxisnah testen.

Unternehmen, die sich künftig an Projekten im Packaging Competence Netzwerk beteiligen möchten, sind eingeladen, ihre Expertise einzubringen und gemeinsam innovative Verpackungslösungen zu entwickeln. Für Rückfragen und weitere Informationen steht Andreas Franke (andreas.franke@follmann.de) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Beteiligte Partner: tesa, Petroplast GmbH, Zecher GmbH, U. Günther Prepress, Miraclon Corporation, Lohn-Pack, K.A. Wolf GmbH & Co. KG, Follmann GmbH & Co. KG
Projektverantwortliche: Franziska Kirpal, Jörg Rohde, Thomas Buchelt, Marcel van Borkulo, Daniel Zumpe, Oliver Leithäuser, Andre Altevogt

Schlagwörter: , ,

Das könnte Sie auch interessieren

Segers & Balcaen erweitert Produktion mit zweiter SOMA Optima²-Flexodruckmaschine

Segers & Balcaen erweitert Produktion mit zweiter SOMA Optima²-Flexodruckmaschine

Weiterlesen
Neue Farb- und Klebstofftechnologien von Sun Chemical

Neue Farb- und Klebstofftechnologien von Sun Chemical

Weiterlesen
Southern Champion Tray erweitert Druckkapazitäten mit Heidelberg Boardmaster

Southern Champion Tray erweitert Druckkapazitäten mit Heidelberg Boardmaster

Weiterlesen
Print Pro erweitert Produktionskapazität mit neuer Onyx RACE Flexodruckmaschine

Print Pro erweitert Produktionskapazität mit neuer Flexodruckmaschine

Weiterlesen
Erste Metallisierungsanlage mit Bobst iMA für Barrierepapierproduktion

Erste Metallisierungsanlage mit Bobst iMA für Barrierepapierproduktion

Weiterlesen
Johannes Remmele – ein Ausnahme-Unternehmer wird 65

Johannes Remmele – ein Ausnahme-Unternehmer wird 65

Weiterlesen