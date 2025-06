Frische Kräuter-Baguettes sicher verpackt

Wer hat’s gedruckt?

Die Grillsaison ist eröffnet, und mit ihr steigt die Nachfrage nach frischen und hochwertigen Produkten. Als verlässlicher Partner sorgt Leeb Flexibles mit seinen flexiblen Verpackungslösungen dafür, dass die Kräuter-Baguettes von Meggle frisch, sicher und ansprechend beim Endverbraucher ankommen.

Leeb Flexibles produziert flexible Verpackungen, die speziell auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie zugeschnitten sind. Das Unternehmen blickt auf über 95 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Verbundfolien für Lebensmittel und technische Anwendungen zurück. Zum Portfolio gehören Barrierefolien, Siegelfolien, Wiederverschluss-Systeme sowie kundenindividuelle Lösungen aus Kunststoffen, Papieren, Aluminium und nachwachsenden Rohstoffen. Dank moderner Fertigungsverfahren und einem mehrfach ausgezeichneten 10+1-Farben-Flexodruck schützt jede Verpackung nicht nur das Produkt optimal, sondern wird auch visuell ansprechend gestaltet.

Der perfekte Grillmoment beginnt bei Leeb Flexibles bereits mit der Produktion der Verpackung. Während sich Verbraucher auf Sonne, Würstchen und gemütliche Stunden freuen, laufen bei Leeb Flexibles die Maschinen für Druck und Weiterverarbeitung auf Hochtouren, um eine rechtzeitige Versorgung mit flexiblen Verpackungen zu gewährleisten – sei es für Grillpartys oder entspannte Familienabende.

Meggle, gegründet 1887 in Wasserburg am Inn, ist heute einer der führenden Hersteller von Milcherzeugnissen in Europa. Das Produktportfolio umfasst Butter und Butterspezialitäten, Milchfrischprodukte, gefüllte Backwaren sowie hochwertigen Hart- und Schnittkäse.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Leeb Flexibles stellt sicher, dass die Meggle-Produkte optimal geschützt und ansprechend präsentiert werden. So wird gemeinsam Genuss und Qualität auf den Grill gebracht.