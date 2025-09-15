Foka investiert in Flexodrucktechnologie von Allstein

Flexibel Verpackungen

Der serbische Verpackungsspezialist Foka hat seine Produktionskapazitäten erweitert und eine CI-Flexodruckmaschine Sprint des deutschen Herstellers Allstein in Betrieb genommen. Mit dieser Investition stärkt das Unternehmen aus Gornji Milanovac seine Position als führender Anbieter flexibler Verpackungslösungen auf dem Westbalkan.

„Die Hauptgründe, warum wir uns für Allstein entschieden haben, liegen auf der Hand: hervorragende Druckqualität, minimale Anlaufmakulatur und außergewöhnlich kurze Rüstzeiten“, erklärt Mitgesellschafter Miroslav Radovanovic.

Marktführer auf dem Westbalkan

Foka wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch konsequente Investitionen in Spitzentechnologie und maßgeschneiderte Produktlösungen zum Branchenführer für flexible Verpackungen in der Region entwickelt. Das Unternehmen betont seinen Anspruch, für jede neue Herausforderung kreative und effiziente Lösungen zu finden.

Auch Allstein zeigt sich zufrieden mit der neuen Partnerschaft. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir Foka als Kunden gewinnen konnten, und freue mich darauf, sie mit dieser Investition auf die nächste Produktivitätsstufe zu begleiten“, sagt Danilo Vaskovic, Sales & Marketing Director bei Allstein.

Geschwindigkeit als Wettbewerbsvorteil

Ein zentrales Kriterium für die Entscheidung war die Fähigkeit der Sprint-Maschine, kurze Aufträge rentabel zu produzieren. In einer Branche, in der häufige Auftragswechsel zum Alltag gehören, zählt jede Minute. Die Sprint bietet hier klare Vorteile: einfache Zugänglichkeit zu den Druckwerken, optimierte Arbeitsabläufe und technische Features wie A RUN 2.0, die einen besonders schnellen Wechsel zwischen Druckaufträgen ermöglichen.

So werden die einzelnen Schritte – vom Anhalten der Maschine über den Sleeve-Wechsel bis hin zur Einstellung von Register und Druck – in kürzester Zeit durchgeführt. Dadurch reduzieren sich Stillstandszeiten erheblich, während gleichzeitig Effizienz und Produktivität steigen.

Mit der Einführung der Sprint positioniert sich Foka strategisch für die Zukunft. Die CI-Flexodruckmaschine ist auf die steigende Nachfrage nach kleineren Auflagen und schnellen Lieferzeiten zugeschnitten. Durch die Reduktion von Makulatur und den geringeren Personalbedarf leistet sie zugleich einen Beitrag zu nachhaltigerer Produktion.