DFTA besucht Nestler GmbH

Der DFTA Flexodruck Fachverband e. V. ist wieder auf Mitgliedertour – dieses Mal geht es für Prof. Martin Dreher, Anke Frieser-Tausch und Nicola Kopp-Rostek zu Nestler Wellpappe, einem der größten und leistungsfähigsten Wellpappenwerke Deutschlands.

Die Nestler GmbH, gelegen in Lahr/Schwarzwald im Ortenaukreis im Westen Baden-Württembergs, gehört zum Familienunternehmen der Palm-Gruppe und ist seit vielen Jahren als eines von mehreren Werken Mitglied in der DFTA. Empfangen wird die DFTA-Delegation vom Geschäftsführer Andreas Jung sowie dem Projektleiter Druck Carsten Gärtner. Während des Gesprächs zeigt Jung großes Interesse an den Strukturen des Verbandes, an der Arbeit und den Angeboten des DFTA-Technologiezentrums sowie am DFTA-Award – einer angesehenen Auszeichnung der Branche.

Hohe Anerkennung

Sie gilt als hohe Anerkennung für innovative und qualitativ hochwertige Druckprodukte. Die Nestler GmbH gehört zu den Preisträgern des vergangenen Jahres. Die Jury kommentierte die Einreichung „Bauhöfer Bierbox“ damals mit den Worten: „Beispielsweise wurde hier ein VintageLook wunderbar umgesetzt und eine kaum gesehene Schärfe und Kantengenauigkeit des Drucks erreicht. Eine veritable Werbung für den Flexodruck!“ Schwerpunkte des Austauschs Des Weiteren tauschen sich der Branchenverband und das DFTA-Mitglied über folgende Themen aus:

Die zeitnahe Einführung einer ganzheitlichen Digitalstrategie

Der Umgang mit dem existierenden Fachkräftemangel in der Branche sowie das umfangreicheAus- und Weiterbildungsangebot der DFTA – und es wird schnell klar, dass die DFTA hier einkompetenter Berater sein kann.

Anschließende Werksführung

Beeindruckt von der puren Größe und Leistungsfähigkeit zeigen sich Prof. Dreher, Frieser-Tausch und Kopp-Rostek bei der anschließenden Produktionsführung. Sie erhalten Einblicke von der Wellpappenproduktion über die Verpackungsherstellung und Konfektionierung bis zur Auslieferung. „Die Wellpappe schützt, transportiert und präsentiert das Produkt am Point of Sale. In Sachen Verpackung entwickeln, produzieren und vertreiben wir von A bis Z maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus Wellpappe“, so Geschäftsführer Jung. „Nun verstehe ich die DFTA besser“, resümiert Jung zum Abschluss des Termins und alle Beteiligten sind sich über eine Fortsetzung des konstruktiven Austausches einig.