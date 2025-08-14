Coveris schließt 9,5-Millionen-Euro-Modernisierung des Standorts Halle ab

Produktion flexibler Verpackungen

Coveris hat die umfassende Modernisierung seines Werks in Halle, Deutschland, erfolgreich abgeschlossen. Mit einer Investition von 9,5 Millionen Euro hebt das Unternehmen die Produktionskapazitäten und Infrastruktur auf ein neues Niveau – und erfüllt damit die wachsenden Anforderungen seiner Kunden noch gezielter. Die Maßnahmen stärken die strategische Rolle des Standorts innerhalb der Produktion flexibler Verpackungen erheblich.

Die Modernisierung umfasst drei zentrale Projekte, die auf höhere Effizienz, bessere Produktqualität und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet sind:

1. Neue Gießfolienextrusionsanlage

Die neue Anlage F08 hat nach erfolgreicher Materialqualifizierung die volle Produktion aufgenommen. Sie erweitert die Flexibilität bei der Materialentwicklung und ermöglicht maßgeschneiderte, zukunftsfähige Verpackungslösungen – mit besonderem Fokus auf recycelbare Monofolien für Thermoforming- und medizinische Anwendungen.

2. Tiefdruckkapazitäten der nächsten Generation

Die hochmoderne Tiefdruckmaschine T9 Rotomec ist nach erfolgreicher Testphase nun voll einsatzbereit. Sie steigert Druckgeschwindigkeit, Präzision und Prozesssicherheit und erlaubt die Herstellung hochwertiger Premium-Verpackungen mit gleichbleibender Qualität und kürzeren Durchlaufzeiten.

3. Neues Logistikkonzept

Ein neu errichtetes Lager optimiert die interne Logistik und erweitert die Lagerkapazität deutlich. Durch sein durchdachtes Design werden Arbeitsabläufe gestrafft, Materialflüsse effizienter gestaltet und die Lieferperformance verbessert.

Strategischer Meilenstein für die Zukunft

Mit diesen Investitionen hat Coveris Halle seine Kompetenz im Bereich nachhaltiger Monofolien gestärkt, Lieferzeiten verkürzt und die Tiefdruck-Exzellenz weiter ausgebaut. So können Kundenwünsche nach Nachhaltigkeit und Individualisierung noch besser erfüllt werden.

„Diese abgeschlossene Investition ist ein Beweis für unsere langfristige Vision und unser Engagement für innovative Verpackungslösungen. Halle ist nun in der Lage, den sich wandelnden Marktanforderungen mit noch größerer Agilität und Qualität gerecht zu werden“, betont Michael Schrameyer, Geschäftsführer von Coveris Flexibles Deutschland.

Über Coveris

Coveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen, spezialisiert auf High-Performance-Verpackungen aus Papier und Kunststoff. Für weltweit renommierte Marken entwickelt und produziert Coveris flexible Lösungen zum Schutz einer Vielzahl von Produkten – von Lebensmitteln über Tiernahrung und Medizinprodukte bis hin zu industriellen und landwirtschaftlichen Gütern.

Unter der Nachhaltigkeitsvision No Waste entstehen kontinuierlich neue, attraktive und umweltfreundliche Verpackungen. Ein zentraler Baustein ist ReCover, der unternehmenseigene Geschäftsbereich für Abfallbeschaffung, -verarbeitung und Kunststoffrecycling, der den Kreislauf von Kunststoffen schließt.

Mit Hauptsitz in Wien betreibt Coveris 28 Standorte in der EMEA-Region und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitern.