Comexi Offset CI erreichte bis 2025 weltweit 30 installierte Anlagen

Die Offset-CI-Plattform von Comexi ist seit ihrer Markteinführung im Jahr 2015 im Markt für industrielle Drucksysteme für flexible Verpackungen etabliert. Nach Angaben des Unternehmens wurden bis 2025 weltweit 30 Offset-CI-Anlagen installiert. Mehrere dieser Installationen entfallen auf Wiederholungsaufträge, darunter zwei im vergangenen Jahr. Die Entwicklung weist auf eine kontinuierliche Nachfrage in einem spezialisierten Segment der Verpackungsdrucktechnik hin, in dem Investitionen langfristig und stark prozessgetrieben sind.

Die Offset CI Evolution kombiniert den Offsetdruck mit einem zentralen Gegendruckzylinder und einem Elektronenstrahl-Härtungsverfahren. Der Einsatz dieser Technologie ermöglicht den Verzicht auf lösemittelhaltige Farben und auf thermische Trocknung. Daraus ergeben sich ein reduzierter Energiebedarf sowie eine geringere thermische Belastung der Substrate. Gedruckt werden können unter anderem Kunststofffolien aus Polyethylen oder Polypropylen, wie sie zunehmend für recyclingfähige Monomaterialverpackungen eingesetzt werden.

Comexi bietet neben der Offset-CI-Technologie auch Flexo- und Digitaldrucksysteme für flexible Verpackungen an. Diese technologische Bandbreite erlaubt es, unterschiedliche Produktionsanforderungen abzudecken, etwa in Bezug auf Auflagenhöhe, Materialeinsatz oder Prozessstabilität. Die Offset-CI-Plattform ist dabei vor allem auf Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbkonstanz, Registerhaltigkeit und Wiederholgenauigkeit über längere Produktionsläufe ausgerichtet.

Mit der steigenden Zahl installierter Anlagen hat das Unternehmen seine internen Strukturen im Offset-Bereich ausgebaut. Der Fokus liegt auf der Begleitung von Projekten über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Installation über die Prozessabstimmung bis zum technischen Service im laufenden Betrieb. Hintergrund ist der erhöhte Betreuungsbedarf komplexer Drucksysteme, die spezielle Härtungs- und Automatisierungstechnologien integrieren.

Die Offset CI Evolution wird für unterschiedliche Anwendungen genutzt, darunter flexible Verpackungen wie Beutel, Sachets, Umverpackungen und Deckfolien sowie Etikettenlösungen wie Shrink Sleeves, Rundumetiketten und In-Mold-Labeling. Gemeinsam ist diesen Anwendungen ein hoher Anspruch an Druckqualität und Prozesssicherheit in industriellen Produktionsumgebungen.

Regulatorische Entwicklungen, etwa im Zusammenhang mit der europäischen Packaging and Packaging Waste Regulation, beeinflussen zunehmend die Anforderungen an Verpackungsmaterialien und Druckprozesse. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Druck auf recyclingfähige Substraten an Bedeutung. Das EB-basierte Offset-CI-Verfahren stellt hierfür eine technologische Option dar, setzt jedoch spezifische Materialien, Infrastruktur und Fachkenntnisse voraus.

Nach Einschätzung des Unternehmens zeigt die bisherige Marktentwicklung, dass sich die Offset-CI-Technologie als ergänzende Lösung innerhalb des Spektrums industrieller Verpackungsdruckverfahren etabliert hat. Ihre weitere Verbreitung dürfte maßgeblich von regulatorischen Rahmenbedingungen, Investitionsentscheidungen der Anwender und der Integration in bestehende Produktionsprozesse abhängen.