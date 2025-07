BBC Cellpack stärkt nachhaltige Produktion mit CI-Flexodruckmaschine

Weekend-Story

Unter dem Leitsatz „Packaging for a better future“ positioniert sich BBC Cellpack Packaging als Vorreiter im Markt für recycelbare, nachhaltige flexible Verpackungen. Mit der Inbetriebnahme einer hochmodernen Zentralzylinder-Flexodruckmaschine vom Typ Expert CI des Schweizer Herstellers Bobst im Herbst 2023 am Standort Lauterecken (Rheinland-Pfalz) setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner Innovationsstrategie.

Die neue Anlage mit elf Druckwerken – zehn Flexo- und einem nachgelagerten Tiefdruckwerk – eröffnet BBC Cellpack Packaging umfassende neue Möglichkeiten, um auf die zunehmend differenzierten Anforderungen seiner Kunden flexibel und effizient zu reagieren. „Je komplexer die technischen Anforderungen, desto mehr kommt unsere langjährige Praxiserfahrung und Fertigungstiefe zum Tragen“, erklärt Heiko Jung, Prokurist und Leiter Einkauf & Administration am Standort Lauterecken. „Mit der Expert CI erschließen wir neue Dimensionen in der Herstellung hochwertiger Premiumverpackungen – vom Druck bis zur Veredelung.“

Technologieplattform für Effizienz und Präzision

Die Expert CI ist eine modular aufgebaute Hochleistungsplattform für Bahnbreiten bis 1.700 mm. Mit Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 m/min, herausragender Prozessstabilität und kurzen Rüstzeiten erfüllt sie höchste industrielle Ansprüche. Eine Schlüsseltechnologie stellt das integrierte smartGPS-System dar: Das automatische Offline-Einrichten von Register und Druckbeistellung reduziert Rüstzeiten auf wenige Minuten und senkt die Anlaufmakulatur auf nur eine Maschinenlänge – ein entscheidender Vorteil für wirtschaftliche Kleinauflagen. „Die Fähigkeit zu schnellen Auftragswechseln war für unsere Investitionsentscheidung ausschlaggebend“, so Heiko Jung.

Marktposition gestärkt, Wachstumspotenziale erschlossen

Die zusätzliche Integration eines Tiefdruckwerks erweitert das Anwendungsspektrum erheblich – etwa für die partielle Applikation von Lacken oder Kaltsiegeln bei Schokoladenverpackungen in einem einzigen Produktionsdurchlauf. „Mit der neuen Anlage haben wir insbesondere unsere Position in der Süßwarenbranche deutlich gestärkt“, betont Jung.

Auch andere Marktsegmente profitieren: „Unsere erweiterten technischen Möglichkeiten sind ebenso attraktiv für Anbieter von trockenen Lebensmitteln, Snacks, Convenience- und Frischwaren – etwa frische Kräuter oder geschnittene Salatmischungen“, erläutert Jan Neycken, Sales & Marketing Director BU Packaging. „Gleichzeitig gewinnen wir an Relevanz im Non-Food-Bereich – etwa bei Refill-Lösungen für Seifen oder Körperpflegeprodukte.“

Die zunehmende Variantenvielfalt im Lebensmittelmarkt – beispielsweise bei Convenience-Produkten mit 20 und mehr verschiedenen Motiven – stellt Verpackungshersteller vor neue Herausforderungen. „Mit früheren Technologien wären solche Losgrößen kaum wirtschaftlich realisierbar gewesen“, erklärt Neycken. Dank der Expert CI und dem smartGPS-System sind nun auch Kleinaufträge ab etwa 1.000 m² rentabel produzierbar – bei gleichzeitig drastisch reduzierter Anlaufmakulatur von rund 1.000 auf etwa 80 Meter. Heiko Jung bringt es auf den Punkt: „Wir bieten heute die Flexibilität, die der Handel bei seinen Eigenmarken zunehmend fordert.“

Materialvielfalt und Nachhaltigkeit im Fokus

Ein weiteres Plus der Expert CI liegt in ihrer Materialkompatibilität: Sie verarbeitet zuverlässig eine breite Palette an Bedruckstoffen – darunter auch herausfordernde Materialien wie PE, die auf vorhandenen Tiefdruckmaschinen schwer prozesssicher zu verarbeiten sind. „Da wir keine eigene Extrusion betreiben, sind wir materialunabhängig. Das macht uns besonders anpassungsfähig bei der Entwicklung individueller Verpackungslösungen“, erklärt Neycken.

Die Produktlinie CELLroll Flowpack umfasst diverse eigens entwickelte Monomaterialstrukturen – darunter Mono-OPP, Duplex Mono-PE, Mono-PP oder Duplex OPP-PE – sowie papierbasierte Verbunde wie PE-, PP- oder OPP-kaschierte Papiere. Auch MDO-PE, PET und OPA zählen heute zu den gängigen Bedruckstoffen.

Kunden verfolgen dabei ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien: Während einige auf papierbasierte oder biologisch abbaubare Lösungen setzen, dominiert bei den meisten der Wunsch nach vollständig recycelbaren Verpackungen. Jung bleibt gelassen: „Die Richtung, in die sich das Thema Nachhaltigkeit entwickeln wird, ist heute kaum absehbar. Mit der Expert CI sind wir jedoch technologisch bestens auf alle Szenarien vorbereitet.“

Optimierte Ergonomie und präzise Technik – auch für die Belegschaft ein Gewinn

Auch aus Sicht der Maschinenbediener überzeugt die Expert CI durch durchdachte Ergonomie und hohen Bedienkomfort. Der offene Rahmenaufbau mit Sichtfenster erlaubt einen unkomplizierten Wechsel der Sleeves, Rasterwalzen und Leitwalzen. Gleichzeitig gewährleisten präzise Servoantriebe, hochpräzise mechanischen Führungen und µm-genaue Justierungen eine Vibrationsfreiheit der Flexodruckmaschine und damit eine gleichbleibend hohe Druckqualität. Ergänzt wird das System durch das FSM-Trocknungssystem (Full Surface Matrix), das Materialdehnungen zuverlässig verhindert. Das Ergebnis: stabile Prozesse, konsistente Druckergebnisse – und neue, attraktive Arbeitsplätze in Lauterecken.

Über BBC Cellpack

Die BBC Cellpack Packaging Lauterecken GmbH ist ein Unternehmen von BBC Cellpack Packaging und gehört seit 2003 zum Industrie-Mischkonzern BBC Group (Behr Bircher Cellpack) mit Sitz in Villmergen in der Schweiz mit weltweit etwa 1.300 Mitarbeitenden. BBC Cellpack Packaging mit insgesamt drei Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich ist auf den Druck und die Herstellung flexibler Verpackungen spezialisiert und einer von insgesamt sechs Geschäftsbereichen der international agierenden Unternehmensgruppe. Die Geschichte des Standorts Lauterecken in Deutschland mit aktuell etwa 90 Mitarbeitenden reicht bis in das Jahr 1847 zurück.