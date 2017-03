ProFlex 2017: Umweltfreundliche Auswaschmittel für Flexodruckplatten

Ecowash ist ein von der französischen Firma Spring Coating Systems vertriebenes umweltfreundliches Auswaschmittel für Fotopolymer-Flexodruckplatten, das den neuen Vorgaben der neuen Gefahrstoff-Verordnung entspricht. Es ist geruchsarm, ungiftig und benutzerfreundlich in der Anwendung. Darüber hinaus soll es im Vergleich zu herkömmlichen Lösemitteln bessere Auswaschergebnisse erzielen.

„In Europa wird Ecowash bereits von über 50 Flexoklischeeherstellern eingesetzt“, so Rainer Coordes, Sales Manager bei Spring Coating Systems. Ecowash entfernt bei digitalen Flexodruckplatten den LAMS-Layer rückstandsfrei und hält somit den Auswascher weitgehend sauber.

Das Lösemittel trägt zu einer geringeren Quellung der Flexodruckplatten bei, was sich positiv in kürzeren Trocknungszeiten bemerkbar macht. Gegenüber anderen Produkten fällt der Punktverlust auf der Platte durch den Einsatz des Auswaschmittels sehr viel geringer aus. „Auch der gefürchtete Orangenhaut-Effekt gehört der Vergangenheit an“, so Rainer Coordes. Nach dem Gebrauch wird das verbrauchte Ecowash durch Destillation wiedergewonnen.

Die Redaktion von Flexo+Tief-Druck berichtet in ihrer Mai-Ausgabe ausführlich über die Erfahrungen des PrePress-Dienstleisters S+T Schawk aus Jülich, der in seinen zwei Auswascher von Vianord das Lösemittel Ecowash einsetzt.