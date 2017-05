Bobst Italia: Neue Highend-Tiefdruckmaschine für flexible Verpackungen

In seinem Competence Center in San Giorgio Monferrato/Italien präsentierte Bobst Italia am 11. und 12. Mai 2017 zum ersten Mal ihre neue High-End-Tiefdruckdruckmaschine RS 6003 für die Bedruckung und Veredelung von flexiblen Verpackungsmaterialien.

Das erste Video gibt einen allgemeinen Eindruck von der neuen Verpackungstiefdruckmaschine, das zweite Video zeigt einen Trolley-Wechsel auf der RS 6003 C HS:

Video 1: Die neue Verpackungtiefdruckmaschine RS 6003 von Bobst

Video 2. Trolley-Wechsel auf der RS 6003

Rund 140 Verpackungs- und Tiefdrucker, die überwiegend aus Europa stammten, verfolgten an beiden Tagen die Live-Vorführungen. Ausgelegt ist die Verpackungsdruckmaschine für eine maximale Produktionsgeschwindigkeit von 600 m/min, für Bahnbreiten von 800 bis 1500 mm sowie für Drucklängen von 420 bis 920 mm. Darüber hinaus verfügt die Maschine über die TAPS-Funktion für vollautomatisches Vorregistern. Die präzise und gleichmäßige Farbverteilung über den gesamten Tiefdruckzylinder erfolgt mit einem abgestimmten Walzensystem, bei der die Einfärbewalze zum Druckzylinder entweder in der Vier- oder Sechs-Uhr-Stellung angeordnet werden kann.