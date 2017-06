Pack Print International 2017 in den Startlöchern

Vom 20. bis 23. September 2017 gibt die Pack Print International zum sechsten Mal einen Überblick über die Verpackungs- und Druckindustrie. Als führende Fachmesse der Branche in Südostasien vereint sie in diesem Jahr 300 Print- und Packaging-Aussteller aus 20 Ländern unter einem gemeinsamen Dach. Diese präsentieren sich unter anderem in Länderpavillons aus Deutschland – organisiert vom VDMA mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland – aus Taiwan, China, Thailand, Japan und zum ersten Mal Singapur. Veranstaltet wird die viertägige Pack Print International gemeinsam von der Messe Düsseldorf Asia, dem thailändischen Verpackungsverband (The Thai Packaging Association) und dem thailändischen Druckverband (The Thai Printing Association).

Die Pack Print International, die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet, hat sich seit ihrer Premiere 2007 als eine strategische Business-Plattform für die Verpackungs- und Druckindustrie im südasiatischen Raum etabliert. Für 2017 bereits zugesagt haben führende Branchenvertreter wie u.a. Hewlett-Packard, Koenig & Bauer Group (KBA), Konica Minolta, Duplo, Bobst, Ferrostaal, Fuji Xerox, Riso, Cyber Sm, BST eltromat, Bps United, Pmc Label Materials, Keywell Industrial, Rotometrics, Kurz, Zund Asia, Nakayama Corporation, Tsukatani, Mba International, Harn Engineering, Wah Ho Packaging, Ricoh, Thai Kk, Siam Toppan und SCG Packaging.

In den entwickelten Märkten zählen Verpackungen zu wesentlichen Alltagsgegenständen – und auch in Schwellenländern ist das zunehmend der Fall. So belief sich der weltweite Verpackungsmarkt 2014 auf USD 812 Mrd. und wird den Voraussagen nach bis 2020 um jährlich 3,5% auf USD 998 Mrd. wachsen. Dieses Wachstum wird laut „The Future of Global Packaging to 2020“, einem kürzlich von Smithers Pira veröffentlichten Bericht, hauptsächlich von Asien getrieben.

Der internationalen Marktentwicklung folgend bündelt die Pack Print International 2017 Synergien zwischen der Verpackungs- und Druckindustrie. Ihren Schwerpunkt setzt die Fachmesse auf Packaging. Ein Highlight hier ist der One Stop Pack & Print Pavilion, der 25 preisgekrönte und kreative Verpackungslösungen u.a. für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Elektronik, Kosmetik und Pflegeartikel aus Thailand zeigen wird. Der Pavillon dient als Best-Practice-Plattform, auf der sich Verpackungsdesigner, Verpackungsnutzer, Verpackungshersteller, Materiallieferanten und Maschinenhersteller gezielt informieren und inspirieren können.

Weitere Programm-Höhepunkte sind das zweitägige International Packaging Research and Innovative Forum, die Preisverleihung der jährlichen Thai Print Awards und das 5th Asian Packaging Network General Meeting 2017, veranstaltet von der Abteilung für Verpackung und Packstoffe (PKMT) der Fakultät für Agrarindustrie der Universität Kasetsart, vom Asian Packaging Network (APN), von der Thai Packaging Association und der Thai Printing Association.