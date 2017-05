TLS Anilox – Rainer Schroers ist neuer Leiter „Business Development“

Rainer Schroers hat im Frühling 2017 als Leiter „Business Development“ die Verantwortung für die geschäftlichen Aktivitäten des in Salzkotten ansässigen Rasterwalzenherstellers TLS Anilox übernommen.

Vor 32 Jahren begann Schroers seine berufliche Karriere in der Gravur- und Walzentechnologie. In dieser Zeit hat er sich besonders auf die Fachbereiche der Oberflächentechnologie, Chrom- und Keramikrasterwalzen fokussiert. Durch seine Spezialkenntnisse und langjährigen Erfahrungen in der Beschichtungs- und Wellpappenindustrie sowie im Flexo- und Offsetdruck stellt er für TLS Anilox die ideale Besetzung für diese Führungsposition dar.