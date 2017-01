Jörgen Karlsson ist neues Vorstandsmitglied der MWM Group

Mit der Erweiterung des Vorstands durch Jörgen Karlsson will die MWM Group AB künftig den deutschen Markt erschließen sowie das Engagement in die Verpackungsindustrie vorantreiben. Vielen in der Verpackungsbranche ist Karlsson durch seine Tätigkeit als CEO bei Wifag-Polytype Technologies AG (Freiburg/Schweiz) bekannt. Die MWM Group bietet Beratungsdienstleistungen und entwickelt Softwarelösungen für die Druck- und Verlagsindustrie.

