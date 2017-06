Eltex – Thomas Litterst geht in den wohlverdienten Ruhestand

Nach 32 Jahren Tätigkeit bei Eltex geht Prokurist Thomas Litterst in

den Ruhestand. Seine Aufgaben der Vertriebsleitung übernehmen ab

Juli Marc Rechberger und Walter Schwarzwälder.

Seit 1985 verantwortet Thomas Litterst als Prokurist den Bereich Vertrieb

und Marketing bei Eltex. Nach seinem Studium an der Hochschule

für Druck und Medien in Stuttgart entwickelte er sich zum Experten

in allen Bereichen der Druckindustrie. Bei Eltex war er eine Idealbesetzung

für den Auf- und Ausbau des Geschäftsbereichs Druck, insbesondere

Illustrations-, Verpackungs- und Dekortiefdruck sowie Rollen- und

Bogenoffset. Unter seiner Ägide wurde Eltex Marktführer bei den

ESA-Druckhilfesystemen im gesamten Tiefdruckbereich. Später führte

er erfolgreich die Stranghaftungs- und Befeuchtungssysteme für den

Heatset-Offsetdruck und das Befeuchtungssystem für den Digitaldruck

im Markt ein.

Das Erschließen neuer Märkte, der Aufbau eines weltweiten Vertriebsnetzes

von mittlerweile 55 Vertretungen sowie Produkteinführungen

mit der entsprechenden Marketingbegleitung standen im Fokus der

Arbeit von Thomas Litterst bei Eltex. Dank seines Erfahrungsschatzes

und seiner hohen fachlichen Kompetenz konnte auch die Neuorientierung

auf andere Märkte wegen des Umbruchs in der Druckindustrie

in den letzten Jahren bei Eltex erfolgreich gemeistert werden. Hierzu

wurden insbesondere in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie

wichtige Schwerpunkte gesetzt, die das Portfolio von Eltex heute

prägen.

Thomas Litterst hinterlässt das Feld für seine Nachfolger gut vorbereitet.

Zum 30. Juni 2017 übergibt er seine Verantwortungsbereiche,

noch bis Ende Oktober steht er in beratender Funktion zur Verfügung.

Nachfolger von Thomas Litterst in der Vertriebsleitung der Eltex Static

Control Produkte wird ab 1. Juli 2017 Marc Rechberger. Der Bachelor BA

ist seit 2002 in der Auftragsbearbeitung bei Eltex tätig. Bei der Abwicklung

der Großkunden-/OEM-Aufträge, der Vertretung der Leitung

Vertrieb Innendienst und im intensiven Kontakt mit den Eltex Vertretungen

eignete er sich ein umfassendes Wissen über die Eltex Produkte

und Anwendungen an und gewann einen hervorragenden Überblick

über interne Abläufe.