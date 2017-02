Eswe-Flex Walzen: Michael Steggemann neuer Leiter für Vertrieb und Marketing

Michael Steggemann wird ab dem 01. März 2017 die Leitung „Vertrieb und Marketing“ bei Eswe-Flex Walzen übernehmen und sich gezielt dem Auf- und Ausbau der Vertriebsaktivitäten des Unternehmens widmen.

Steggemann verfügt über langjährige Vertriebs-Erfahrung in der Druck- und Beschichtungsbranche. In seiner neuen Funktion soll er die zukünftige Ausrichtung von Eswe-Flex Walzen entscheidend mitgestalten. In enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Jürgen Ziegler wird er unter anderem den Fokus seiner Tätigkeiten auf mögliche neue Partnerschaften legen.