Jetzt erhältlich – Sonderpublikation Packaging! Print!

Mit der „Packaging! Print! – Trends und Entwicklungen im Verpackungs- und Etikettendruck“ bringt die G&K Techmedia GmbH die mittlerweile dritte Broschüre auf den Markt, in der 20 Porträts von Vorstufen- und Druckdienstleistern, Maschinen- und Materialanbietern sowie Trendartikel einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der Branche geben.

In der beliebten Publikation stellen sich namhafte Unternehmen vor und präsentieren ihren Spezialitäten anhand verschiedener Beispiele. Sie zeigen ihr Leistungsspektrum und ermöglichen so einen umfassenden Einblick in die Betriebe.

Die Realisierung einer Verpackung erfordert ein sehr großes Fachwissen, angefangen bei der Konzeption über die Materialauswahl und Gestaltung, dem Druck und der Weiterverarbeitung bzw. Veredelung. Die Projektbeteiligten müssen genaue Kenntnisse darüber haben, welches Substrat, welche Farben und Lacke verwendet werden können, welche Zusatzfunktionen implementiert werden sollen, was am besten harmoniert und auch produktionstechnisch zu realisieren ist. Es müssen Gesetze und Vorschriften beachtet werden, die unter anderem eine Migration von Farben oder Lacken in das Verpackungsgut verhindern.

In unserer Broschüre „Packaging! Print!“ stellen wir Ihnen daher zahlreiche Unternehmen vor, die zu einem erfolgreichen Gelingen in diesem komplizierten Netzwerk beitragen. Angefangen von den Lieferanten für Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien über die Druckdienstleister und Veredler bis hin zu den Maschinenanbietern finden sie die Akteure, die zum „Kunstwerk Verpackung“ beitragen. Lassen Sie sich inspirieren und informieren.

