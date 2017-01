Digital versus konventionell – Druckverfahren auf dem Prüfstand

Die hohe Anzahl an Varianten eines Produkts in den Verkaufsregalen lässt die Auflagenhöhe von Verpackungen und Etiketten sinken

Bild 4:

3/5

Eine Vielzahl unterschiedlichster Molkereiprodukte mit ihren jeweiligen zahlreichen Varianten. Dieser Variantenreichtum spiegelt sich am Point of Sale in der Verpackung wider