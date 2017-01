Westland übernimmt Impreglon Oberflächentechnik

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übernimmt Westland das Coesfelder Werk der „Impreglon Oberflächentechnik GmbH“ (ehemals bekannt unter dem Firmennamen „von Bronk Gummi- und Kunststoffwerk GmbH“). Der Betrieb wird künftig den Namen „Westland Walzentechnik GmbH“ tragen und zum Jahreswechsel ein weiteres Tochterunternehmen der Westland-Gruppe werden.

Die Schwerpunkte der Tätigkeit liegen in der Beschichtung von Spezialwalzen und PU-Formteilen. Die Westland Walzentechnik GmbH wird eigenständig agieren. Dabei kann sie nun auf den Erfahrungsschatz und die Material- und Entwicklungskompetenzen innerhalb der Gruppe zugreifen.

Die Westland-Gruppe mit Stammwerk in Melle ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen und zählt rund 700 Mitarbeiter in Europa, Asien und USA. Sie ist ein internationaler Anbieter von technischen Elastomer-Komponenten und fertigt neben Walzen- und Sleeve-Gummierungen auch Elastomer-Formteile für den Maschinenbau und anderen Industriezweigen. Im Jahre 2015 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von mehr als EUR 75 Mio. 13 Produktionsstandorte in neun Länder sorgen für Service vor Ort.