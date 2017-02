Übernahmepoker – Unilever und Kraft Heinz

Wie Spiegel online vergangenen Freitag (17.02.2017) berichtete, strebt der amerikanische Ketchup-Hersteller Kraft eine Fusion mit dem Lebensmittel- und Konsumgüterkonzern Unilver an. Käme dieser Zusammenschluss zustande, würde dies mit hoher Wahrscheinlickeit auch Auswirkungen auf die Verpackungsdruckindustrie haben.

Der niederländisch-britische Konkurrent habe einen „umfassenden Vorschlag“ aber abgelehnt, teilte Kraft Heinz am Freitag mit. Unilever gab an, das Kaufangebot in Höhe von USD 143 Mrd. sei deutlich zu niedrig gewesen.

