ProFlex 2017: Der Countdown läuft!

Vom 08.03. bis 09.03.2017 findet in Stuttgart die ProFlex statt, die zentrale Fachbörse des Flexo- und Verpackungsdrucks. An zwei Veranstaltungstagen können Sie in der Hochschule der Medien in Stuttgart die spannende Vielfalt der Branche kennenlernen und dabei ein abwechslungsreiches und interessantes Programm mit einigen Highlights genießen:

DFTA-Award-Verleihung

Das Programmhighlight der zweitägigen Veranstaltung in Stuttgart, stellt die Verleihung des DFTA-Awards dar, die am Abend des 08. März 2017 in der Motorworld Region Stuttgart stattfindet. Im Rahmen der feierlichen Gala werden die Teilnehmer und die Gewinner von acht verschiedenen Kategorien sowie einem Sonderpreis gefeiert und ausgezeichnet.

Mehr Informationen zum DFTA-Award – Hier klicken!

Attraktive Vorträge

Neben der Verleihung des DFTA-Awards können sich die Besucher der ProFlex auch auf ein attraktives Vortragsprogramm freuen. Den Auftakt der Veranstaltung gestaltet in diesem Jahr Top-Speaker und Verhandlungsexperte Frieder Gamm, der seinen Zuhörern am Beispiel des legendären Boxkampfes „rumble in the jungle“ einiges über Verhandlungstricks und Strategien verraten wird. Im Anschluss daran folgen verschiedene Fachvorträge zu den Themenschwerpunkten digitaler Verpackungs- und Flexoverpackungsdruck.

Mehr Informationen zu den Fachvorträgen – Hier klicken!

Ausstellung der Flexo- und Verpackungsbranche

Neben dem breit gefächerten Vortragsprogramm dürfen sich die Besucher auf eine attraktive Ausstellung der Flexo- und Verpackungsbranche freuen. Im Messebereich der Veranstaltung präsentieren DFTA-Mitgliedsfirmen ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen. Hier besteht neben dem fachlichen Austausch vor allem die Gelegenheit zum Networking und zum Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen.

Mehr Informationen zu den Ausstellern – Hier klicken!

Jetzt Tickets sichern!

Die neu gestaltete Preisstruktur ermöglicht es, den eigenen Besuch individuell zu planen und speziell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Mehr Informationen zu den Ticketpreisen – Hier klicken!