Beucke & Söhne hat Rahning übernommen

Bereits Ende Februar 2017 hat die Beucke & Söhne GmbH & Co. KG die Geschäftsanteile der Rahning GmbH & Co. KG übernommen.

Die Rahning GmbH & Co. KG, mit ihrem Stammsitz in Bünde, ist ein mittelständisches Unternehmen mit Tiefdruck- und Offsetkapazitäten sowie langjährigen Erfahrung in der Herstellung von bedruckten Lebensmittel- und Non-Food Verpackungen.

Für die Beucke & Söhne GmbH & Co. KG ist diese Akquisition ein weiterer wichtiger Baustein in ihrer langfristig angelegten Wachstumsstrategie. Mit der Übernahme wird das Engagement und die strategische Verpflichtung in der Lebensmittelindustrie und zur Herstellung von hochwertigen flexiblen Verpackungen unterstrichen, mit neuen Märkten und Produkten erweitert und ein strategisch wichtiger Produktionsstandort erworben.

Die Gesellschafter sind der Überzeugung, dass die Einbindung von Rahning in die Beucke Group für die Kunden beider Unternehmen vorteilhafte Auswirkungen haben wird.